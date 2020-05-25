Тюмень, , 00:00 — REGNUM Недопустимость фальсификации исторического наследия должна быть отражена в Конституции России. Об этом «Тюменской линии» сообщил историк-археолог, кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Тобольского музея-заповедника Игорь Балюнов.

Тюменский историк вспомнил времена своего детства, в 90-е годы ХХ века, когда переворачивали историю Великой Отечественной войны.

«Вменяли всё, чего не лень. Спустя время, когда становишься взрослее, анализируешь, понимаешь, что это были мифы и легенды. Поэтому в Основной закон страны необходимо внести поправки об исторической справедливости, о сохранении памяти», — считает Игорь Балюнов.

Также тюменский историк отметил, что современные дети ограничиваются лишь курсом школьной программы в изучении истории своей страны, тогда как сейчас настал тот момент, когда можно в официальных источниках, в оцифрованных архивах найти любую интересующую информацию и самостоятельно проанализировать её.

На протяжении всей своей истории Россия была, есть и остаётся страной-миротворцем, заявляет историк из Тюмени.

«Россия, если и участвовала в войнах, это были войны освободительные или те, которые защищали границы государства. Пример — афганский конфликт. СССР защищал свои границы», — поясняет Игорь Балюнов.