Тюмень, 25 мая 2020, 00:00 — REGNUM Недопустимость фальсификации исторического наследия должна быть отражена в Конституции России. Об этом «Тюменской линии» сообщил историк-археолог, кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Тобольского музея-заповедника Игорь Балюнов.
Тюменский историк вспомнил времена своего детства, в 90-е годы ХХ века, когда переворачивали историю Великой Отечественной войны.
Также тюменский историк отметил, что современные дети ограничиваются лишь курсом школьной программы в изучении истории своей страны, тогда как сейчас настал тот момент, когда можно в официальных источниках, в оцифрованных архивах найти любую интересующую информацию и самостоятельно проанализировать её.
На протяжении всей своей истории Россия была, есть и остаётся страной-миротворцем, заявляет историк из Тюмени.