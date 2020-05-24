* запрещённая в России организация

Дамаск, , 23:03 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарушили режим перемирия и устроили обстрел населенного пункта в сирийской провинции Латакия, сообщил 24 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Обстрелу подвергся населённый пункт Машария в сирийской провинции Латакия.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Машария в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Олег Журавлев.

Кроме того, начальник российского Центра отметил, что за истекшие сутки обстрелов с позиций незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.

*"Джебхат Ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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