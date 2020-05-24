Луганск, , 21:53 — REGNUM Один из украинских спецназовцев, прибывших к линии соприкосновения с ЛНР для осуществления провокации, был ранен военнослужащим ВСУ, сообщает 24 мая «ЛуганскИнформЦентр».

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, «по прибытию спецназовцев на позиции в районе населенного пункта Лобачёво завязалась потасовка с военнослужащими третьего парашютно-десантного батальона, которые под угрозой применения оружия выступили против обострения ситуации в своей зоне ответственности».

Осадчий «Для убеждения в твёрдости своих намерений командир взвода сержант Саенко выстрелил в ногу спецназовца Перькова».

Представитель ЛНР отметил, что оператору телеканала «1+1» военнослужащие разбили видеокамеру. На место ЧП Украина направила комиссию штаба оперативно-тактической группировки ВСУ «Север».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинская сторона собиралась осуществить провокацию против ЛНР, причём были привезены к линии соприкосновения снайперы из состава украинских сил специальных операций.

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