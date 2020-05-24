Гонконг, Китай, , 20:53 — REGNUM Очередные протесты, которые прокатились по Гонконгу, только подтверждают необходимость принять закон о защите национальной безопасности в этом регионе, сообщили 24 мая в региональном правительстве.

Акцию протеста гонконгская администрация назвала незаконной, провокационной и опасной. Так называемые сторонники независимости Гонконга — это сеятели хаоса. Видимо, сдерживать их придётся ужесточением мер и принятием вышеуказанного закона.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти две сотни участников протестов в Гонконге были задержаны. Несколько человек, в том числе сотрудники полиции, получили ранения.

Сторонники «независимости Гонконга» протестуют против намерения китайских властей начать разработку закона о защите национальной безопасности этого региона.

Американские покровители протестующих давят на Пекин извне, обвиняя его в нарушениях договорённостей по передаче Гонконга Китаю. В Пекине объясняют, что готовящийся закон никак не ущемит прав проживающих в нём людей и не ослабит автономию.

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