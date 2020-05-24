Кабул, , 20:49 — REGNUM Правительство Афганистана и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) договорились о трехдневном перемирии на Ид-аль-Фитр, 24 мая передает BBC.

Прекращение огня, которое уже вступило в силу, было предложено группировкой «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вечером 23 мая.

Позднее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что поддерживает перемирие. О нарушениях перемирия пока не сообщается.

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