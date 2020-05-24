Киев, , 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов. Об этом Савченко заявила в интервью телеканалу НТВ.

«Это как раз-таки торговля запчастями и закупка запчастей в Российской Федерации во время войны Украины с Россией», — пояснила Савченко.

Она подчеркнула, что такая коррупция и на Украине и во всем мире иначе как мародерство расценивать нельзя, так как это коррупция на жизнях и безопасности людей.

Также Савченко заявила, что к коррупционным схемам Порошенко причастен не только Гладковский, но и бывший секретарь совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турцичнов, и бывший депутат Верховной рады Сергей Пашинский.

«Мы понимаем, что это топ-коррупция. Но я считаю, что она должна быть расследована, и мы будем знать правду», — подчеркнула Савченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информация о коррупционных схемах Порошенко — Гладковского ранее уже обсуждалась, и даже были возбуждены уголовные дела против Порошенко, однако пока никаких результатов они не дали.