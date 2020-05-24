Вашингтон, , 20:12 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что хоть он и ладит с российским президентом Владимиром Путиным, но полагает, что Путин не хочет его победы на президентских выборах.

Об этом он заявил 24 мая в интервью программе Full Mewasure.

По словам Трампа, его президентство — это худшее из всего, что случалось с Россией.

«Я худшее из всего, что было с Россией. Путин это знает. Я лажу с Путиным, но он знает, что я худшее. Он, вероятно, не желает, чтобы я победил. Я могу сказать вам прямо, я уверен, что он не хочет моей победы», — сказал Трамп.

Кроме того, Трамп сообщил, что и в Китае не желают его переизбрания на пост президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник Трампа заявил, что когда в США будет создана вакцина от коронавируса, Китай попытается её выкрасть.

Читайте ранее в этом сюжете: Советник Трампа: Китай попытается украсть у США вакцину от коронавируса