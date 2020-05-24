Вашингтон, , 20:06 — REGNUM Здоровье американского президента Дональда Трампа не вызывает опасений, заявил 24 мая его помощник по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передаёт CBS.

Отвечая на вопрос о том, что Трамп для профилактики заражения коронавирусом принимает гидроксихлорохин и азитромицин, его помощник сказал, что здоровье главы государства находится под наблюдением его лечащего врача Шона Конли.

О'Брайен «Я не обеспокоен его здоровьем, он гораздо энергичнее многих».

Помощник Трампа отметил, что президент работает ежедневно «по 16−18 часов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 21 мая объявил, что намерен отказаться от приёма гидроксихлорохина. Американский президент ежедневно сдаёт тесты на коронавирус.

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