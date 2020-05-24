Вашингтон, 24 мая 2020, 20:06 — REGNUM Здоровье американского президента Дональда Трампа не вызывает опасений, заявил 24 мая его помощник по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передаёт CBS.
Отвечая на вопрос о том, что Трамп для профилактики заражения коронавирусом принимает гидроксихлорохин и азитромицин, его помощник сказал, что здоровье главы государства находится под наблюдением его лечащего врача Шона Конли.
Помощник Трампа отметил, что президент работает ежедневно «по 16−18 часов».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 21 мая объявил, что намерен отказаться от приёма гидроксихлорохина. Американский президент ежедневно сдаёт тесты на коронавирус.
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