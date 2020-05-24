Каир, , 20:26 — REGNUM Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абдуль Гейт призвал конфликтующие стороны в Ливии к немедленному прекращению огня. Об этом 24 мая сообщается в заявлении международной организации.

«Генеральный секретарь ЛАГ снова призвал в немедленному прекращению всех боевых действий в Ливии и прекращению кровопролития», — говорится в документе.

Кроме этого, генсек назвал иностранное военное вмешательство в ливийский конфликт, которое особенно усилилось в последнее время, «неприемлемым» и «осуждаемым».

"Нет никакого военного решения для преодоления этого кризиса, и развитие событий показало неспособность какой-либо из сторон навязать свои условия, которые бы привели к установлению стабильности и безопасности на всей территории Ливии», — отметил Абдуль Гейт.

По его словам, ливийский народ особенно сильно страдает от военных действий в последние 14 месяцев, когда началась военная операция около Триполи и на западных районах страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Ливии началась после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Сейчас территория страны условно поделена на две части — столицу Триполи и ряд районов на западе Ливии контролируют силы Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. На востоке страны и в центре территорию контролируют силы Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром.

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