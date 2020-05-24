Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Китай может совершить попытку выкрасть у США вакцину от COVID-19, когда таковая будет создана, заявил 24 мая советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью CBS.

«Думаю, мы первые создадим вакцину», — сказал он в интервью CBS.

А затем пояснил, что, так как Китай имеет «большую историю краж американских секретов, интеллектуальной собственности и технологий», будет неудивительно, если то же самое произойдёт с вакциной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно обвинил Китай в «недостаточных мерах» по информированию других стран об опасности коронавируса.

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