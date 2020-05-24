Москва, 24 мая 2020, 19:18 — REGNUM Самолеты Ил-38 и Ту-142 из состава морской авиации Северного флота провели учения по поиску подводных лодок в акватории Баренцева моря, сообщает 24 мая пресс-служба флота.
Отмечено, что поиск осуществляли противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142 при взаимодействии с кораблями Северного флота (СФ).
Экипажи самолётов отработали взаимодействие с поисково-ударной группой кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», большого противолодочного корабля «Североморск» и малых противолодочных кораблей.
В роли противоборствующей стороны выступили субмарины подводных сил Северного флота и Кольской флотилии.
Читайте ранее в этом сюжете: Торпедные стрельбы выполнили в Черном море подлодки ВМФ России