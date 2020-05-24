Иерусалим, , 19:15 — REGNUM Второе заседание Окружного суда Иерусалима по трём делам, фигурантами которых является израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, должно пройти 19 июля, передаёт 24 мая Kan.

Отмечается, что на этом заседании сам обвиняемый присутствовать не будет.

Читайте также: Нетаньяху назвал цель своих обвинителей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое заседание по коррупционным делам Нетаньяху состоялось сегодня, 24 мая. Сторона обвинения заявила, что не будет настаивать на присутствии обвиняемого на следующем заседании.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд потратил час на первое слушание по делу Нетаньяху