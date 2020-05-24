Нью-Йорк, США, , 19:05 — REGNUM Соболезнования выразил семьям погибших в авиакатастрофе под городом Карачи (провинция Синд, Пакистан) генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает 24 мая Синьхуа.

Соболезнования Гутерриша семьям погибших, народу и правительству Пакистана передал его официальный представитель Стефан Дюжаррик. Он также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, жертвами крушения самолёта Pakistan International Airlines рядом с аэропортом Карачи стали 97 человек, 17 человек (в том числе двое — из самолёта, остальные — находившиеся на земле) получили травмы.

Авария произошла 22 мая. Авиационные власти Пакистана проводят расследование.

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