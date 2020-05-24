Багдад, , 18:49 — REGNUM Благодарность за помощь и пожелание углубления дальнейшего сотрудничества высказал в адрес Китая премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми, сообщает 24 мая Синьхуа.

Аль-Казыми сделал своё заявление на встрече с китайским послом в Ираке Чжаном Тао накануне, 23 мая. Он поблагодарил Пекин за помощь в борьбе с эпидемией коронавируса.

Китайская сторона выразила готовность и в дальнейшем укреплять сотрудничество с Ираком во всех сферах в рамках совместного развития инициативы «Один пояс и один путь». Пекин отметил, что поддерживает усилия Багдада по защите суверенитета Ирака, а также независимости и территориальной целостности.

Напомним, Пекин подписал соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы «Один пояс и один путь» со 126 странами, в том числе и с Ираком, и 29 международными организациями.

Читайте ранее в этом сюжете: Ирак и Китай подписали ряд соглашений о сотрудничестве