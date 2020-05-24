Москва, , 18:43 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») назвала публикацию агентства Bloomberg попыткой компенсировать неудачи и мыльные пузыри государственной системы США, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

«Откровенно фейковая публикация агентства Bloomberg — это попытка компенсировать неудачи и мыльные пузыри государственной системы Америки, а порой и полный провал культа политического величия. Даже в ситуации пандемии они занимаются промывкой мозгов американцев, обманывая их. Жаль, но болезнь политической элиты США и псевдо свободных СМИ — это хроника тяжелого заболевания», — заявила Яровая.

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что Bloomberg из авторитетного СМИ превращается в инструмент дезинформации и искажения реальности в информационной войне против России. Он поддержал требования посольства РФ в США об извинениях.

США за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом, а также по рейтингам власти в России пытаются дестабилизировать ситуацию в Российской Федерации, для сохранения своего доминирующего положения в мире, отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее российское посольство в США призвало редакцию агентства Bloomberg извиниться дезинформацию об уровне доверия президенту Владимиру Путину в РФ. Агентство опубликовало график, согласно которому уровень доверия главе государства составляет 27%. В посольстве отметили, что реальный уровень доверия составляет 67,9%.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин: США вбросами пытаются подорвать доверие к Путину