Москва, , 08:00 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») настаивает на оперативном принятии закона об агрегаторах такси, с приходом китайского DiDi он опасается утечек персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

«На фоне прогнозируемого ранее и озвученного мною ФАС и свершившегося прихода мощного китайского агрегатора DiDi, который может легко одолеть разрозненных и разведенных ФАС в разные стороны рынка российских игроков, есть существенные риски захвата рынка такси китайцами, с одновременным сбором персональной информации о ее гражданах — своих клиентах и их маршрутах», — заявил Лысаков.

Он напомнил, что на рассмотрении Госдума несколько лет находится законопроект о работе такси, агрегаторов и регулировании работы таксистов. Однако принятие законопроекта во втором чтении опасно затягивается, полагает парламентарий.

Он сообщил, что комитет Госдумы по транспорту во главе с Евгением Москвичёвым («Единая Россия») получил четвертый отрицательный отзыв от государственного — правового управления президента РФ за подписью Ларисы Брычевой (есть в распоряжении ИА REGNUM). Документ датирован 29 апреля 2020 года.

«Законопроект нуждается в дополнительной проработке и согласовании с экспертным управлением президента РФ, управлением президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, Минтрансом России и в представленной редакции не может быть рекомендован к принятию Государственной думой во втором чтении», — говорится в документе.

В частности, обращается внимание на то, что «положение законопроекта о необходимости обязательной установке тахографов, таксометров и контрольно-кассовой техники в автомобиле легкового такси, возлагающие на перевозчикова значительные дополнительные расходы по их реализации, в сложившейся социально-экономической обстановке, вызванной распространением новой коронавирусной инфекцией (CJVID-19) не согласуются с мерами, направленными на поддержание государством транспортной отрасли как субъекта малого бизнеса».

Кроме того, в отзыве говорится о том, что при доработке законопроекта также не учтены замечания и предложения Минтранса России, согласованные с ФСБ России, которые сохраняют свою актуальность.

По словам Вячеслава Лысакова, первый зампред комитета Госдумы по транспорту, экс-глава Минтранса Виталий Ефимов не хочет, чтобы в проекте закона вообще упоминалось слово «агрегатор».

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Ранее профильный комитет Госдумы по транспорту вернул авторам законопроект о такси, внесенный в Госдуму парламентариями во главе с Андреем Турчаком.

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