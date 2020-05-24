Вашингтон, , 18:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне пандемии COVID-19 определенные политические силы в США пытаются сфальсифицировать предстоящие выборы президента. Об этом Трамп написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

По словам Трампа, что сторонники голосования по почте пытаются сфальсифицировать предстоящие выборы президента под прикрытием защиты от пандемии COVID-19.

«США не могут полностью перейти на голосование по почте. Это будут самые фальсифицированные выборы в истории», — написал Трамп.

Он пояснил, что организовать фальсикиации при голосовании по почте проще простого — почтовые ящики никто не охраняет, туда можно подсунуть любые подделки, неоднократно фиксировались подделки имен избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процедура голосования на выборах утверждается властями каждого штата в отдельности. На фоне пандемии власти нескольких штатов уже заявили, что голосование будет проводиться только по почте.