Вашингтон, , 18:34 — REGNUM Саммит G7 («Группы семи»), который США планируют провести в очном формате, будет перенесен с 10 июня на конец месяца из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 24 мая сообщил советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О’Брайен в эфире американского телеканала CBS.

«Саммит G7, если он пройдет в личном формате, а мы думаем, что он пройдет, состоится в конце июня. Думаю, мы близки к пику (заболеваемости коронавирусом — Ред.), если уже не на нем в Вашингтоне», — отметил советник.

Он подчеркнул, что при переговорах в рамках саммита необходимы личные встречи, в которых заинтересованы все участники.

«Мы убедимся, что все сдали тесты (на выявление коронавируса — Ред.), убедимся, что обстановка безопасна, чтобы лидеры могли приехать сюда в Вашингтон», — заверил О’Брайен.

По его словам, перенос даты саммита еще связан с «логистикой мировых лидеров, деталями по обеспечению безопасности и планированием мероприятия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что саммит G7 он хотел бы провести в очном формате. Президент США уточнил, что это крупное международное мероприятие он планирует провести в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд, США).

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