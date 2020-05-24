Иерусалим, , 18:30 — REGNUM Час длилось первое заседание по делу о коррупции, где обвиняемым выступает израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, пишет 24 мая The Times of Israel.

Судебный процесс начался с того, что Нетаньяху сказал, как это полагается в суде, что понимает смысл выдвигаемых в отношении него обвинений.

До тех пор пока длилась открытая часть процесса, премьер-министр не занимал место на скамье подсудимых. Суд отказался транслировать процесс в прямом эфире, хотя сам обвиняемый просил об этом. В зале находились около 20 слушателей.

На суде защита Нетаньяху попросила два месяца на дополнительное ознакомление с материалами трёх дел, возбуждённых в отношении премьер-министра.

В ответ на это сторона обвинения настаивала, что процесс больше откладываться не должен. Представитель прокурора отметила, что Нетаньяху не обязательно присутствовать на следующем заседании.

Суд объявил, что примет решение по этим вопросам.

Напомним, против Нетаньяху выдвигаются обвинения по трём делам. По всем трём его обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и в злоупотреблении общественным доверием.

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