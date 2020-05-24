24 мая 2020 | Время чтения 17 мин

Вооруженные силы страны, прежде всего, должны располагать современной самодостаточной и эффективной службой информации, что необходимо для развития эффективных медиакоммуникаций, организации информационной подготовки войск, ведения контр‑ и спецпропаганды, проведения других специальных информационных акций в интересах государства, военной и иной деятельности силовых структур.

Фёдор Пашин, , 18:26 — REGNUM Глобальное геополитическое, военное, экономическое и идеологическое противостояние в 1946—1989 годах между СССР и союзниками, с одной стороны, и США и их союзниками, с другой, получившее название «холодная война», привело к разрушению мировой системы социализма, военно-политической организации Варшавский договор, распаду Советского Союза в 1991 году.

Мозг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Однако, «холодная война» уже против современной Российской Федерации не только не прекратилась, но и приняла новые более изощренные формы и методы воздействия на государство и общество.

По мере укрепления российской государственности и, в частности, обороноспособности, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности, международного авторитета страны подрывные антироссийские действия заметно усилились, трансформировались и приняли форму необъявленной гибридной войны (англ. — hybrid warfare).

В условиях нового этапа миропереустройства, инициированного заинтересованными силами влияния в мире, к которым относят представителей мировых финансово-экономических и информационно-политических элит, Россия вновь оказалась в эпицентре глобальных противоречий, так как располагает самыми крупными запасами природных ресурсов, обширными территориями, значительными экологическими, интеллектуальными, военно-стратегическими, коммуникационными и другими возможностями.

В том числе по этой причине представители уникальной многонациональной российской цивилизации оказались занесенными в число «лишних народов» мира. Дело в том, что с подачи глобальных сил влияния речь уже давно идет о радикальном сокращении численности жителей земной цивилизации.

По их взглядам, только таким способом можно преодолеть главное противоречие современности и, прежде всего, между стремительным нарастанием народонаселения Земли (до 8 млрд человек) и мегамиграций (до 300 млн человек в год), беспрецедентным ростом тотального потребления в мире, с одной стороны, а с другой — деградацией среды обитания и экологическим кризисом, острым дефицитом природных ресурсов, разрушением основ мироустройства.

В угрожаемый период земной эволюции формирование основ нового мирового порядка предполагает контроль глобального развития и, прежде всего, финансов, технологий и инноваций, консолидация партнерских (союзнических) отношений, в том числе, экономической интеграции, активизация общественной дипломатии.

Для достижения этих целей используются как враждебные действия силового характера, так и невоенные средства. В частности, в настоящее время активно осуществляется информационно-виртуальное продвижение пандемии коронавируса в сочетании с нарастанием финансово-экономических потрясений.

Это может привести к социальным потрясениям, острому дефициту продовольствия, еще большей самоизоляции населения, в том числе на цифровой основе. Как считают специалисты, уже в обозримом будущем мир окажется в принципиально другом геоисторическом измерении с дальнейшим нарастанием новых глобальных вызовов и угроз.

В современном мире гибридная война превратилась в эффективную форму межгосударственного противоборства. Она в качестве оружия массового поражения «нового поколения» представляет собой органическое сочетание не летальных форм и методов воздействия с собственно силовыми средствами борьбы с противником. Концептуальные модели ведения гибридной войны встроены в военные доктрины и другие основополагающие документы США и их партнеров по блоку НАТО.

По оценкам специалистов, гибридная война — это вид враждебных подрывных действий, при котором противоборствующая сторона, не прибегая к классическому военному (вооруженному) вторжению, боевым действиям воздействует на противника не только посредством проведения скрытых (тайных) силовых акций, спецопераций, кибердиверсий и т.п., но и широко использует весь арсенал современных средств невоенного характера.

В современных условиях «умная» и «мягкая» силы становятся главным инструментом в геополитической, финансово-экономической, инновационно-технологической и культурной конкуренции в мире, отстаивании глобальных и национально-государственных интересов в мире. По мнению эксперта Андрея Девятова, гибридные действия особенно активно ведутся в сфере столкновения ценностей и смыслов, вооруженными формами и методами, в финансово-экономической и социокультурной областях.

«Мягкие» гибридные технологии используются для передела сфер влияния, рынков сбыта товаров и услуг, переформатирования геополитической карты мира, ликвидации неугодных режимов и их правителей.

В конкретном плане современная гибридная война — это органическое сочетание применения «умной» («smart»), «мягкой» «soft») и «жесткой» («hard») сил. Вместе с тем, в настоящее время в гибридной войне, гибридной агрессии против РФ, главный акцент делается на широкое применение идеологических средств воздействия.

По мнению специалистов, применение «умной» и «мягкой силы» в качестве стратегии непрямых и ненасильственных, но целенаправленных подрывных действий, активно реализуется ведущими странами в геополитической борьбе с конкурентами и противниками.

Вместе с тем, в специальной литературе и медиа к числу центров глобального управления относят институты «глубинного государства», которое представляет и отражает интересы международных институтов управления (Бильдербергский клуб, Трехсторонняя комиссия, Федеральная Резервная система, Международный валютный фонд, ЮНЕСКО, ВОЗ, МОК и др.), ТНК, мировые фабрики смыслов и медиаструктуры, отдельных спецслужб (Моссад, ЦРУ, БНД, МИ-5 и МИ-6, ДГСЕ) и т.п.

В достижении поставленных целей геополитический противник, как правило, опирается на разветвленную сеть международных неправительственных организаций (МОК, ВОЗ, ЮНЕСКО, «Врачи без границ» и т.п.) и, прежде всего, неформальные представительства «глубинного государства» («пятая колонна», «агентура влияния»), в том числе своих марионеток во властных институтах.

«Гибридный противник» может скрываться среди гражданского населения, действовать под личиной государственного и общественного деятеля, чиновника, ученого, эксперта, журналиста, использовать «электронное убежище» (прикрытие) и т.п. Оцените, насколько искусно и умело представители ВОЗ в странах мира и, в частности, в России продолжают «подыгрывать» эскалации коронавирусной пандемии в информационном измерении.

Можно еще привести в пример скоординированные действия Международного олимпийского комитета (МОК) и различных международных спортивных федераций по дискриминации российских спортсменов, подрыву спортивного имиджа России, которые велись в рамках гибридной агрессии против РФ. Подрывной успех подобного рода акций был невозможен без должного, прежде всего, информационно-виртуального сопровождения.

В современную эпоху информатизации феноменом геополитического ранга становится информационное оружие, которое из разряда одного из эффективных инструментов «умной» и «мягкой» силы превратилось в институт интеграции, консолидации и сопровождения всей совокупности форм и методов «гибридной войны».

В настоящее время информационно-виртуальный фактор способен кардинально изменить саму природу человеческой цивилизации. Новые, ранее невиданные, возможности для достижения целей в области информационно-виртуального противоборства открывает всемирная паутина — интернет, кибертехнологии, возможности цифровизации, искусственный интеллект, робототехника.

В эпоху глобальной информатизации и виртуализации человечества информационно-виртуальный инструментарий неслучайно избран в качестве оружия массового поражения нового поколения.

В частности, в условиях самоизоляции, которая возникла в связи с возникновением коронавирусной пандемии, появились поистине уникальные возможности бросить человека в «объятия» информационно-виртуального саморазрушения. С его «помощью» и, в частности, добровольной передозировки (более 3−4 часов в день) можно не только легко разрушать и поражать эмоционально-психологическую и мыслительную сферы людей, но и наносить непоправимый вред самому физическому состоянию индивида

В настоящее время пользователями глобальной сети являются более половины жителей планеты (около 4,5 млрд человек), большинство из них проживает в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По данным 2019 г., в России количество «юзеров» превысило 90 млн.

Росту интернет зависимости в мире способствовали последствия вирусной пандемии (COVID-2019) и, в частности, массового перехода граждан к самоизоляции. В данном контексте возможности проведения целевых кибер-, сетеоцентричных и других сетевых операций и акций становятся беспрецедентными.

По взглядам атлантических геостратегов, вся совокупность инструментов «умной», «мягкой» и «жесткой» силы применяются в рамках комплекса гибридных операций и действий, акций и компаний, скоординированных по целям и задачам, месту и времени, формам и методам, силам, средствам и каналам их реализации в отношении враждебной стороны.

Целенаправленное влияние оказывается сразу на все основные институты и механизмы управления государством и обществом, призванных обеспечивать правопорядок, обороноспособность и национальную безопасность, суверенитет и территориальную целостность, продвижение интересов страны на международной арене.

Нынешняя необъявленная тотальная подрывная деятельность США и их партнеров по НАТО, других союзников (Саудовская Аравия, Израиль, Косово, Катар) против Российской Федерации осуществляется в рамках целенаправленных перманентных информационно-политических компаний, специальных операций и отдельных акций с использованием всей совокупности разновидностей «умной», «мягкой» и «жесткой» силы.

Информационное измерение (ИИ), как интегрирующий фактор комплексной гибридной войны, предполагает борьбу за удержание стратегической инициативы в информационно-идеологическом противоборстве, скоординированное продвижение и сопровождение целевых мероприятий и инфоповодов, оперативное реагирование на изменения ситуации и контрпропагандистские действия противоборствующей стороны, проведение операций прикрытия, анализ эффективности воздействия.

В практическом плане ИИ — это совокупность и сочетание содержательных форм и методов, технологических способов и средств по убеждению и внушению, манипуляции общественным сознанием в интересах дезинформации, дезориентации, устрашения, подрыва морально-психологического состояния. По характеру и содержанию гибридных действий в информационой сфере можно судить о стратегии и планах в отношении враждебной стороны.

Стратегия гибридного информационного воздействия

Как показывает практика, гибридная агрессия в информационном измерении против РФ осуществляется в соответствии как с реальными, так и искусственными, виртуальными информационными поводами политико-дипломатического, финансово-экономического, информационно-культурного, научно-образовательного, спортивного-развлекательного и др. характера и содержания.

По оценкам экспертов, к целеполаганию, разработке и управлению инфопотоками «мейнстрима» далеко не всегда имеют отношение даже профильные структуры ведущих стран мира. Оперативное «переосмысление» и привязку к целевым аудиториям по заказу мировых центров влияния (Бильдербергский клуб, Трехсторонняя комиссия, МВФ, крупнейшие ТНК и др.) осуществляют глобальные «фабрики по производству смыслов».

Оперативное онлайн продвижение заидеологизированного контента в русле «мейнстрима» осуществляется не только мировыми СМИ, но всемирной паутиной и, прежде всего, ведущими поисковыми системами Google, Rambler, Yahoo, видеохостингом YouTube, социальными сервисами Facebook, Twitter, Instagram, блогосферой и др.

В частности, в небезызвестном «Докладе о проекте 2020» Национального совета по разведке США, в отношении России прогнозируется обострение социальных проблем, рост организованной преступности, нарастание авторитарных тенденций, замедление демократических преобразований, усиление демографического кризиса и др.

Такого рода выводы и оценки используются в процессе производства и продвижения контента в расчете на международную общественность и различные категории российских граждан. Заказные исследования одной из ведущих «фабрик смыслов» активно продвигались в мировых медиа, всемирной сети интернет, российских СМИ.

По оценкам экспертов, в современной России международный заидеологизированный чужеродный «мейнстрим» формирует до 70% инфотока национального информационного пространства, что не позволяет обеспечивать полноценный информационный суверенитет страны.

В результате отдельные информационные «генералы» (руководители ведущих СМИ и интернет-ресурсов) в своей редакционной политике и специально отобранные журналисты, эксперты и другие ньюсмейкеры во многом придерживаются чужеродной идеологической линии освещения событий, подачи и продвижения информации.

В подрывном инфотоке значительное место отводится дезинформации, лжи, обману, замалчиванию информации и т.п., которые остаются испытанным методом гибридной агрессии в информационном измерении. В последние годы в обиход вошло английское слово «фейк» (Fake), означает производство «подделок, фальшивок».

Одновременно в гибридной агрессии против РФ активно используются информационно-технические возможности по нейтрализации продвижения пророссийского контента, идеалов и ценностей созидания и возрождения, как это, в частности проявилось в период празднования 9 мая Дня Победы в России.

В настоящее время стержнем антироссийской информационной пропаганды выступают оголтелая русофобия, тотальная война против основ российской государственности и общества, демонизация российского президента и дискредитация его сторонников, разжигание противоречий в обществе, дискредитация традиционных скреп общества, в том числе праздника Победы в войне 1941 — 1945 гг., провоцирование кризисов и конфликтов, поощрение массовых антиправительственных выступлений.

Благодаря превосходству в современных медиасредствах и манипулятивных технологиях, с помощью беспрецедентных возможностей мировой паутины делается ставка разрушение мыслительной деятельности и, прежде всего, критической, формирование клипово-кликового сознания, культивирование пагубных виртуально-синтетических образов, посылов и мифов, звуков, символов и знаков, неадекватные психологические и поведенческие алгоритмы поведения.

Основные объекты гибридной агрессии

В широком смысле гибридная агрессия ведется во всех основных сферах жизнедеятельности российского государства и общества, межгосударственных союзов с участием РФ (ОДКБ, СНГ, Союзное государство и др.) — организационно-концептуальной, информационно-культурной, финансово-экономической, обороны, безопасности и правопорядка, политико-правовой, внешнеполитической.

Так, например, стремительное и глобальное распространение эпидемии коронавируса во многом благодаря массированным вбросам вирусной информации, быстро превратило распространение COVID-19 в пандемию.

В результате произошло еще большее обострение мирового финансово-экономического кризиса, дестабилизация обстановки во многих странах мира, была существенно затруднена деятельность государственных органов. В узком смысле гибридная война в информационном измерении нацелена на дестабилизацию и подрыв одного из ведущих сфер жизнедеятельности государства.

В ходе гибридной агрессии объектом особого воздействия остается организационно-концептуальная сфера государства и общества. «Умная» и «мягкая» силы в продвинутом информационном измерении здесь нацелено на взятие под контроль основных институтов управления государством и обществом, всестороннее сдерживание суверенного развития государственных институтов власти, продвижение «политики разделяй и властвуй», «агентуры влияния» во властные структуры, вредоносных концепций и идей, проектов и планов государственного строительства, подрыв отечественной научной школы, поощрение к коррупции и предательству.

В наибольшей степени информационное измерение реализуется в информационно-культурной сфере, которая также является объектом острой конкуренции и жесткого противоборства. Прежде всего, достигается захват и удержание контроля над информационно-культурным пространством, навязывание общественному мнению заидеологизированного подрывного инфотока — «мейнстрима» (главное информационное течение) с использованием возможностей как мировых медиа и интернет, так и — «агентуры влияния».

С помощью медиаресурсов, а также посредством целенаправленного влияния на культуру (театр, литература, кинематограф, музыкальная сфера, искусство, шоу-бизнес и др.), физкультуру и спорт осуществляется пагубное воздействие на систему образования и воспитания.

Одновременно происходит подрыв традиционных идеалов, идет внедрение в общество чуждых ценностей массовой культуры, в том числе, трансгуманизма, прогрессизма, экологизма, толерантности, насаждение психологии тотального потребления, гедонизма. Планирование и решение задач захвата и удержания стратегической инициативы, достижения необходимого информационно-технического превосходства над противником обеспечивается преимуществом в области IT.

В сфере финансов и экономики речь, прежде всего, идет о провоцировании кризисных явлений, дестабилизации социально-экономической обстановки, чтобы спровоцировать рост протестных настроений в обществе и антиправительственных выступлений.

В арсенале «умной» и «мягкой» сил, опирающихся на информационное измерение, — манипуляции с национальной валютой, сжатие денежной массы, неоправданное повышение стоимости кредитов и увеличение налоговой нагрузки на бизнес, уничтожение конкурентных секторов национальной экономики и, прежде всего, наукоемких производств в промышленности и сельском хозяйстве, поощрение спекулятивного бизнеса, провоцирование вывоза капиталов и т.п.

Эффективным инструментом гибридной агрессии следует рассматривать ЦБ и всей банковской системы, которая в большей или меньшей мере оказывается под внешним контролем. Негативное воздействие на экономику страны оказывают разного рода торгово-экономические войны и ограничения, в частности, введение финансово-экономических санкций, эмбарго, навязывание кабальных кредитов и т.п.

В области безопасности, обороны и правоохранительной деятельности враждебная «мягкая сила», прежде всего, в информационном измерении нацелена на подрыв обороноспособности, национальной безопасности, правопорядка, В частности, осуществляется сдерживание развития военно-промышленного комплекса, противопоставление силовых структур друг другу, сокращение численности и ухудшение финансового и материально-технического обеспечения, разрушение системы боевой учебы и подготовки военных кадров, дискредитация военнослужащих и др.

Наряду с использованием с использованием возможностей демонстрации силы посредством использования войск в войнах и конфликтах, на учениях и т.п., в арсенале современных гибридных войн информационного измерения — поддержка действий сил международного терроризма и вооруженной оппозиции, провоцирование диверсий, в том числе под «ложным флагом», подстрекательство к диверсиям и др.

Вполитико-правовой сфере это, прежде всего, всестороння поддержка подрывной деятельности политической оппозиции, продвижение ее представителей в государственные и общественные институты власти, лоббирование пагубных законов, решений и инициатив, созданию и развитию враждебной сети неправительственных организаций, формированию многопартийности.

Особое значение придается поощрению антисоциальных явлений (проституция, наркомания, алкоголизм и т.п.), дестабилизации социально-экономической обстановки, провоцированию социально-политических потрясений и катаклизмов, провоцированию религиозных и межнациональных конфликтов, разрушению традиционных скреп общества и др.

Подрывная дискуссия в медиа по всему спектру актуальных политико-правовых проблем призвана нацелена на подрыв основ конституционного строя, стабильности и правопорядку, формирования правового нигилизма, разжигание социальной, межнациональной и религиозной, межрегиональной вражды, а также подрыв авторитета и доверия к законным органам власти.

Особо эффективным признается воздействие посредством широкого использования мер протестной активности против основ конституционного строя при целенаправленной поддержке влиятельных медиа и интернет-ресурсов в сочетании с комплексным применением современных кибертехнологий.

В России в последнее время признаки «цветной революции» особенно заметно проявились в период президентских выборов 2012 года, в 2020 году беспрецедентным нападкам в медиа‑ и интернет сферах подверглись мероприятия Дня Победы 9 мая и, в частности, онлайн акция «Бессмертный полк».

Во внешнеполитической сфере влияние России сдерживается посредством подрыва международного авторитета и имиджа страны, дискредитации деятельности представителей дипломатического корпуса, торгово-экономических структур и международных неправительственных организаций, противодействия российским медиа за рубежом.

По дипломатическим каналам, в том числе во взаимодействии с международными неправительственными организациями, оказывается неприкрытое вмешательство во внутренние дела. В подрывной арсенал входят разного рода резонансные антироссийские дискуссии на международных площадках, в том числе ООН и др., саботаж российских международных мероприятий (форумов, олимпиад, чемпионатов и т.п.), организация провокаций, сенсаций и прочих скандалов.

Приоритеты национальной информационной системы

В настоящее время в обстановке непрекращающейся гибридной агрессии против России готовность к обеспечению безопасности страны в информационной сфере является непременным условием эффективного обеспечения национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности РФ.

Суверенитет государства в информационной среде означает его верховенство в пространстве информационных ресурсов — категорирование информации, применение технологий, эксплуатация систем, использование информационно-коммуникативных сетей, обеспечение защиты информации.

В данном контексте важно правильно выстроить эффективную систему информационного обеспечения реализации внутри‑ и внешнеполитического курса страны, создать эффективные механизмы противодействия и нейтрализации информационно-культурных и других угроз, оперативного реагирования на информационные вызовы и нападки извне.

В современных условиях необходимо не только выйти из состояния информационной обороны, но и перейти к стратегическому планированию и реализации наступательных гибридных действий.

Такой подход принесет несравненно больший информационно-пропагандистский эффект, позволит перехватить стратегическую инициативу в глобальном противоборстве, выйти из состояния, когда приходится постоянно оправдываться в глазах международной общественности, навязывать свою информационную повестку геополитическим оппонентам и конкурентам.

Формирование полноценного национального института гибридного продвижения национальных интересов страны на основе органического сочетания применения «умной», «мягкой» и «жесткой» сил предполагает консолидацию и развитие всего комплекса ресурсов и средств государства.

В связи с дальнейшим обострением международной обстановки, усилением военно-политического противоборства целесообразно развитие национальной информационной системы осуществлять на базе силовых структур, МИД и других профильных министерств и ведомств, ведущих медиа прогосударственной ориентации, а также отдельных госкорпораций, Общественной и Торгово-промышленной палат России, других неправительственных организаций.

В связи с этим вооруженные силы страны, прежде всего, должны располагать современной самодостаточной и эффективной службой информации, что необходимо для развития эффективных медиакоммуникаций, организации информационной подготовки войск, ведения контр‑ и спецпропаганды, проведения других специальных информационных акций в интересах государства, военной и иной деятельности силовых структур.

Информационный потенциал вооруженных сил и других государственных и общественных институтов может быть консолидирован под эгидой Совета безопасности. Его применение должно быть скоординировано по целям и задачам, месту и времени, содержанию, формам и методам, каналам с информационной деятельностью других государственных и общественных институтов.

С учетом того, что значительная часть нынешнего, особенно, журналистского и экспертного сообщества федерального уровня по-прежнему находится в плену чужеродных ложных стереотипов, идеологем, шаблонов, симулякров целесообразно существенно повысить требования к подготовке национальных информационных кадров.

При этом необходимо иметь ввиду, что сегодня востребованы специалисты по нескольким основным направлениям: во-первых, в области зарубежного регионоведения, межкультурных коммуникаций, лингвокультуры, аналитики; во-вторых, специальных операций (спецпропаганды), медиа‑ и интернет-журналистики, PR и рекламы; в-третьих, информационно-психологической подготовки и контрпропаганды; в-четвертых, информационных технологий, обеспечения технической сетевой безопасности, защиты информации и стратегических коммуникаций, использования современных информационных технологий.

В эпоху глобализации и информатизации еще одним из основных требований, предъявляемых к современным информационным кадрам, является глубокое знание зарубежных реалий и иностранных языков, владение навыками межкультурной коммуникации.

По оценкам специалистов, по аналогии со временами Великой Отечественной войны, когда уже в самом ее начале был создан военный лингвистический вуз — Военный институт иностранных языков Красной Армии (ВИИЯКА), который в разгар «холодной войны» преобразуется в кузницу идеологических кадров со знанием иностранных языков — Военный институт МО СССР, целесообразно рассмотреть вопрос о подготовке специалистов в информационной сфере со знанием иностранных языков на базе одного из профильных вузов.

Появление Военного института информации и иностранных языков (ВИИИЯ) могло бы продолжить славные традиции подготовки уникальных кадров, обладающих не только креативными (творческими) способностями, техническими знаниями и менеджерским талантом, но и высокими морально-психологическими качествами и твердыми патриотическими убеждениями.