Вашингтон, , 18:21 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Соединенные Штаты станут первой в мире страной, где будет разработана вакцина против коронавирусной инфекции. Об этом 24 мая он сообщил в эфире информационной программы Meet the Press американского телеканала NBC.

Журналисты попросили советника прокомментировать информацию о том, что вирусологи Китая могут стать первыми, кто разработает вакцину от COVID-19.

«Я думаю, что в этом Америка станет лидером», — подчеркнул О’Брайен.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в США зарегистрировано 1 547 973 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 92 923 человека. За сутки было выявлено 22 787 факта инфицирования, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 396 пациента.

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