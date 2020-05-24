Иерусалим, , 17:41 — REGNUM Угрозы Ирана Израилю не будут реализованы, заявил 24 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Кнессете.

Комментируя обострение отношений с Ираном, глава израильского правительства отметил, что верховный иранский лидер аятолла Али Хаменеи угрожает Израилю уничтожением.

«Каждый, кто хочет уничтожить нас, не добьётся успеха, но подвергнет себя большой опасности».

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Напомним, Хаменеи на фоне обострения арабо-израильского конфликта 22 мая назвал правителей Израиля «злокачественной раковой опухолью Ближнего Востока», а затем добавил:

«Долговечный вирус сионистов будет уничтожен».

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