Иерусалим, 24 мая 2020, 17:41 — REGNUM Угрозы Ирана Израилю не будут реализованы, заявил 24 мая израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Кнессете.
Комментируя обострение отношений с Ираном, глава израильского правительства отметил, что верховный иранский лидер аятолла Али Хаменеи угрожает Израилю уничтожением.
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Напомним, Хаменеи на фоне обострения арабо-израильского конфликта 22 мая назвал правителей Израиля «злокачественной раковой опухолью Ближнего Востока», а затем добавил:
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