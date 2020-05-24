Пекин, , 17:09 — REGNUM Автономия Гонконга не пострадает после принятия Пекином законопроекта о защите национальной безопасности в этом регионе, сообщил 24 мая журналистам китайский министр иностранных дел Ван И.

Комментируя законопроект, из-за которого Китай подвергся критике Запада, Ван И пояснил:

«Резолюция ВСНП (Всекитайское собрание народных представителей — прим. ИА REGNUM) будет касаться крайне малого количества действий, которые в серьёзной степени угрожают национальной безопасности».

По словам китайского дипломата, этот новый закон не коснётся автономности Гонконга, а также прав и свобод жителей региона, как, впрочем, и интересов и прав зарубежных инвесторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, критика из США готовящегося законопроекта началась сразу же после упоминания о нём в СМИ. Пекин упрекнули в посягательствах на договорённости, которые лежали в основе передачи Гонконга Китаю.

Законопроект ещё не только не рассматривается, а решается вопрос о начале его разработки. Так, 22 мая резолюция о начале разработки законопроекта была внесена в повестку Всекитайского собрания народных представителей.

Если закон будет принят, но в Гонконге будут созданы специальные органы, обеспечивающие национальную безопасность в городе. В Гонконге эти планы Пекина стали поводом к очередным беспорядкам.

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