Кемерово, , 17:38 — REGNUM Кемеровская область из федерального бюджета получит более 9 млрд рублей в рамках государственной поддержки регионам, в которых в 2020 году снизились поступления в местные бюджеты. Об этом 24 мая сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Более 15 миллиардов рублей из общей суммы получат в совокупности пять регионов СФО — Хакасия, Алтайский край, Кузбасс, Новосибирская и Томская области. Самая большая дотация — 9 миллиардов 16 миллионов 944 тысячи рублей — достанется Кемеровской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная мера должна сбалансировать консолидированные бюджеты регионов России в условиях экономических ограничений, вызванных сложной эпидемиологической ситуацией.

Напомним, 24 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о государственных дотациях регионов, в которых на фоне эпидемии коронавирусной инфекции сократились доходы в бюджет. Таким образом, в 56 субъектов Российской Федерации будет направлено в общей сложности 100 млрд рублей.

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