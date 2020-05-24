Луганск, , 17:02 — REGNUM Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) выявили прибытие в зону соприкосновения сторон снайперских и диверсионных групп украинских карателей, сообщил 24 мая журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

«Помимо размещения тяжелого вооружения, используемого боевиками для провокационных обстрелов нашей республики, в целях дестабилизации ситуации на линии соприкосновения командование карательной операции отдало указание на активизацию диверсионной и снайперской деятельности», — сказал он.

Речь идёт о группах из состава восьмого полка Сил специальных операций (ССО) Украины. Часть из них недавно закончила курсы обучения под руководством канадских инструторов в 169-м учебном центре Вооружённых сил Украины.

В задачу снайперов входит убийство мирных жителей с целью спровоцировать ответный огонь Народной милиции ЛНР, факты которого будут фиксировать съёмочные группы укрианских телеканалов.

«Но выполнение задания группы Сил специальных операций в 25-й бригаде ВС Украины провалилось, где их деятельности воспрепятствовали сами десантники», — заявил Яков Осадчий.

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