Хартум, , 16:53 — REGNUM Власти Судана арестовали $4 млрд активов семьи и соратников, а также самого экс-президента Омара аль-Башира, 24 мая сообщает Bloomberg.

Согласно отчету суданской Комиссии по борьбе с коррупцией, были конфискованы как банковские счета, так и собственность семьи аль-Башира.

В настоящий момент аль-Башир отбывает двухлетнее заключение в Судане по делу о коррупции. МУС требует от Судана выдать бывшего президента для рассмотрения дела о военных преступлениях в Дарфуре.

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