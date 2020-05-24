Иерусалим, , 16:39 — REGNUM Дела против израильского премьер-министра Биньямин Нетаньяху, которые сегодня рассматриваются в суде, сфабрикованы, заявил глава правительства Израиля 24 мая перед началом слушаний.

Комментируя начало судебного процесса против него, глава израильского правительства заявил:

«То, что происходит сегодня, является попыткой свергнуть меня и правый лагерь».

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Напомним, Нетаньяху является лидером правоцентристской партии «Ликуд». Созданное им правительство — коалиционное, то есть власть «Ликуд» делит с блоком «Кахоль-Лаван» (во главе с Бени Ганцем, создан из «Партии устойчивости Израиля», «Еш Атид» и «Телем»).

В Израиле правыми партиями считаются те, которые проявляют жёсткую позицию в конфликте с Палестиной и с арабами в целом. Левые выступают за мирное разрешение конфликта.

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