Иерусалим, , 16:26 — REGNUM Акции неравнодушных к судебному процессу израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху людей прошла в Израиле в день начала слушаний 24 мая, передаёт I24.

К зданию Окружного суда Иерусалима пришли как сторонники главы правительства, так и его противники: первых около двух сотен, вторых — меньше.

Сторонники Нетаньяху принесли с собой флаги партии «Ликуд», которой руководит премьер-министр, а также флаги страны. Противники — тоже с израильскими флагами. Протестующих разделяет металлическое ограждение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против Нетаньяху 24 мая начался судебный процесс: премьер-министр обвиняется в коррупции, злоупотреблении доверием. В иерусалимский Окружной суд дела были переданы 28 января 2020 г.

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