Кемерово, , 16:17 — REGNUM Привлечение врача к административной ответственности по необоснованному обвинению в разгар пандемии коронавируса нелепо. Об этом заявил кемеровский врач Илья Коробков 24 мая в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Медик прокомментировал возбуждение административного дела о публичной демонстрации нацистской символики против новокузнецкого врача, антифашиста и члена движения «Суть Времени» Евгения Забелина.

«Забелин работает ЛОР-ом и его в любой момент могут привлечь к лечению пациентов с коронавирусом», — пояснил Коробков. Он отметил, что Новокузнецк занимает первое место среди городов Кемеровской области по числу выявленных случаев.

«ЛОР чаще встречается с такими больными, чем врача другой специальности. Потому что он ежедневно общается с людьми с ОРЗ», — добавил кемеровский врач.

Он также выразил недоумение из-за срока давности публикации — антифашистская статья, по которой привлекли Забелина, опубликована в 2014 году.

«Забелина я знаю как активного гражданина. Он участвовал во многих гражданских акциях. Например, он был одним из тех, кто выступал против оптимизации здравоохранения в Кузбассе, начавшейся с приходом губернатора Сергея Цивилёва», — добавил врач Коробков.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая Кемеровский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу антифашиста Евгения Забелина по административному делу о демонстрации нацистской символики. Сам Забелин намерен настаивать на сопоставлении текста статьи, осуждающей нацизм, и фотографии к ней с символикой.

Читайте также: Адвокат: нам нужна правда о неофашизме, а не дела против антифашистов