Иерусалим, , 16:13 — REGNUM Перед началом судебного заседания израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что подсудимый — не только он, но и все правые силы страны. Обращение записано 24 мая.

Нетаньяху «Весь правый лагерь оказался сегодня на скамье подсудимых в качестве подзащитного. Я прибыл в суд».

Действительно, в суде, кроме Нетаньяху, присутствуют израильский министр финансов Исраэль Кац, министр внутренней безопасности Амир Охану, министр транспорта Мири Регев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 мая, в Израиле начался судебный процесс по обвинении Нетаньяху в коррупции.

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