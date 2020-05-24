Париж, , 16:04 — REGNUM Впервые во Франции мэром города стала женщина-трансгендер, сообщает Le Figaro.

Известно, что 23 мая 2020 года 55 летняя женщина-трансгендер Мари Ко была избрана на пост мэра города Тиллуа-Лес-Маршьен, расположенного в тридцати километрах от Лилля.

«Насколько мне известно, она стала первым трансгендером, избранным на пост мэра во Франции», — заявила Стефани Нико, соучредитель национальной ассоциации трансгендеров.

Мари Ко была избрана на пост мэра небольшого городка с 550 жителями после голосования муниципального совета, где четырнадцать депутатов проголосовали за её кандидатуру.

«Понятно, люди не выбрали меня, потому что я трансгендер или нет, они выбрали программу», — заявила Мари Ко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр государственных счетов Франции Жеральд Дарманин был избран на пост мэра города Туркуэн в регионе О-де-Франс.

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