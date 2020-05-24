Киев, , 15:49 — REGNUM Россия якобы подрывает мирный процесс в Донбассе и «не предпринимает никаких шагов» для урегулирования конфликта, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети Twitter.

«Война перемалывается Россией, что и в дальнейшем подрывает мирный процесс в Донбассе… [РФ] не принимает конструктивных шагов для разрешения конфликта», — считает он.

По словам министра, за минувшую неделю погибли два украинских силовика, ещё 14 получили ранения.

Напомним, украинская власть не признаёт гражданский характер войны в Донбассе и обвиняет в происходящем Россию. В то же время Россия не является стороной конфликта, а лишь помогает Украине выполнить Минские соглашения, которые Киев продолжает саботировать более пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в центре Киева собрались противники президента Украины Владимира Зеленского, недовольные его политикой относительно Донбасса.

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