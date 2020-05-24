Сеул, , 15:42 — REGNUM Со стороны Южной Кореи в военных учениях стран Азиатско-Тихоокеанского региона «RIMPAC 2020» примут участие два эсминца. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВМС страны.

По их словам, в учениях, которые пройдут в период с 17 по 31 августа, будут задействованы эсминец водоизмещением 7600 тонн, оснащенный системой «Иджис», и эсминец водоизмещением 4440 тонн.

Точное число военных, которые также примут участие в учениях, не сообщается, однако их число будет скорректировано в зависимости от ситуации с коронавирусом. Ранее с южнокорейской стороны в учениях принимали участие около 700 военных.

Известно, что Южная Корея принимает участие в военных учениях RIMPAC с 1990 года.

RIMPAC (Rim of the Pacific Exercise) — крупнейшие в мире международные военно-морские учения. Организуются ВМС США с участием союзных государств Азиатско-тихоокеанского региона. Проводятся с периодичностью в два года.

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