Дамаск, , 15:36 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий на территории Сирии за прошедшие сутки зафиксировали одно нарушение перемирия. Об этом 24 мая говорится в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксирован один факт открытия огня», — говорится в сообщении и указывается, что данное нарушение было выявлено на территории провинции Латакия.

Также указывается, что представители Турции в комиссии также зафиксировали одно нарушение перемирия в сирийской провинции Хама.

Кроме этого, указывается, что за прошедшие 24 часа Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводилось акций гуманитарного характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 80 беженцев вернулись с территории Ливана в Сирию за последние сутки.