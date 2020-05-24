Дамаск, 24 мая 2020, 15:36 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий на территории Сирии за прошедшие сутки зафиксировали одно нарушение перемирия. Об этом 24 мая говорится в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксирован один факт открытия огня», — говорится в сообщении и указывается, что данное нарушение было выявлено на территории провинции Латакия.
Также указывается, что представители Турции в комиссии также зафиксировали одно нарушение перемирия в сирийской провинции Хама.
Кроме этого, указывается, что за прошедшие 24 часа Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводилось акций гуманитарного характера.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 80 беженцев вернулись с территории Ливана в Сирию за последние сутки.