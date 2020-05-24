Киев, , 15:26 — REGNUM На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция, организованная Движением сопротивления капитуляции под названием «Стоп реванш», сообщило издание Strana.ua.

Участниками акции также являются: общественная организация «Дело общин» — официальный союзник «Европейской солидарности» экс-президента Украины Петра Порошенко, «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие радикальные организации.

Собравшиеся выражают протест против политики президента Украины Владимира Зеленского в сфере урегулирования конфликта в Донбассе. Всего в акции участвуют около тысячи человек.

В пресс-службе Национальной полиции Украины рассказали, что в центре Киева усилены меры безопасности, полицейские и члены Национальной гвардии Украины несут службу в усиленном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главарь «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий призвал власти Украины заблокировать подачу воды и электроэнергии в Донбасс, для того, чтобы быстрее «вернуть» этот регион обратно в состав Украины.

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