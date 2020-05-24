Киев, 24 мая 2020, 14:46 — REGNUM Власти Украины могут «вернуть» Донбасс, если организуют тотальную блокаду неподконтрольных территорий, заявил бывший депутат Верховной рады Украины, главарь бандформирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, данная мера позволит завершить «день сурка», в котором живёт Украина и быстрее вернуть регион в её состав.
Инициативу Билецкого прокомментировал министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников. Он заявил, что отключить Донбассу воду технически невозможно, поскольку в этом случае без воды останутся жители подконтрольного Украине города Мариуполь.
На предложение радикала также отреагировала депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук:
Главарь «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытался уйти от ответа, рассказывая о раненных «побратимах», но Верещук постоянно возвращала его к заданному вопросу.
Высказывания радикала прокомментировал популярный украинский блогер Анатолий Шарий:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава политсовета оппозиционной украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть категорически не хочет выполнять Минские соглашения, и с этим связано нынешнее обострение ситуации в Донбассе.
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