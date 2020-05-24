Вашингтон, , 14:33 — REGNUM Евросоюз поддержит главу МИД Испании Аранчи Гонсалес Лаи на пост гендиректора Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает 24 мая издание Bloomberg.

Отмечается, что США не поддержали бывшего комиссара ЕС по торговле Сесилии Мальмстрём. Поэтому и ЕС не поддержит его кандидатуру. Дипломаты также выступали за назначение на пост главы ВТО африканца, однако не смогли подобрать подходящей кандидатуры.

Напомним, 14 мая генеральный директор ВТО Роберту Азеведу заявил, что 31 августа уходит в отставку. Позднее он объяснил свое решение простоем в работе, вызванным распространением коронавируса.

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