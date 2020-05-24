Москва, , 14:22 — REGNUM Многие СМИ и блогеры не осознают, что их используют ЦРУ и госдеп США, чтобы разрушить Россию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

США за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом, а также по рейтингам власти в России пытаются дестабилизировать ситуацию в Российской Федерации, для сохранения своего доминирующего положения в мире, отметил Володин.

Он напомнил, что США в 1991 году «многое сделали, чтобы распался СССР».

«Наш президент Владимир Путин вывел Россию на новый уровень, когда с ней считаются, ее уважают. Если брать за точку отсчета 90-е годы, то совершенно очевидно, что во всех сферах жизни произошел значительный рост. Мы укрепляем свои позиции, и поэтому они бьют по нашему преимуществу. Наше преимущество — это наш президент, который пользуется доверием населения, США же пытаются это доверие подорвать. Это методы их ЦРУ, госдепа. Не думаю, что открою большой секрет, рассказав, что с некоторыми оппозиционными политиками они поддерживают постоянный контакт, а также с рядом СМИ и блогеров. Но часть из них, возможно, даже не осознают, что они в этой конструкции пешки, которых используют для разрушения их же страны», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Он считает необходимым не только понимать это, но и противостоять вмешательству во внутренние дела России.

«Цель всех этих спланированных атак очевидна — разрушить Россию. Мы должны не допустить этого», — сказал Володин.

В целом же он считает, попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны США говорят только об усилении позиции России, а не наоборот.