Пекин, , 14:13 — REGNUM Судебные иски против Китая, связанные с распространением коронавируса, не имеют под собой правовой основы. Об этом 24 мая заявил министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (законодательный орган) 13-го созыва.

По его словам, «сутяжнические дела» лишены фактов, юридических доказательств и не имеют международных прецедентов. Ван И назвал иски продуктом, который «не имеет сертификата качества».

Глава МИД добавил, что Китай готов к сотрудничеству для исследования источника происхождения коронавируса. Однако это сотрудничество исключает поиск источников политического вмешательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля власти американского штата Миссури подали иск в суд на КНР, в котором обвинили власти Китая в сокрытии информации о коронавирусе.

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