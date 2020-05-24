Пекин, , 14:11 — REGNUM Россия и Китай защищают друг друга перед лицом нападок отдельных стран в условиях пандемии коронавируса, а двустороннее сотрудничество является «прочной крепостью от политического вируса», заявил 24 мая министр иностранных дел КНР Ван И.

«Убежден, что пока Россия и Китай стоят плечом к плечу, тесно сотрудничают спина к спине, стабильность мира во всем мире, международная беспристрастность и справедливость находятся под надежной защитой», — сказал он на ежегодной пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно делал заявления на тему того, что США предполагают, что новый коронавирус появился из лаборатории института вирусологии в Ухане, и потому намерены установить происхождение нового вируса.

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