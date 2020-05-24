Москва, , 13:54 — REGNUM Заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О’Брайен о Калининграде носят поверхностный характер. Об этом 24 мая заявила глава Калининградской области Антон Алиханов, сообщает РБК.

«Американская президентская администрация как обычно поверхностна», — сказал губернатор. Он также прокомментировал заявление О’Брайена о «закрытой военной базе» в Калининградской области.

«Это ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает», — сказал Алиханов.

Ранее Роберт О’Брайен заявил, что военная инфраструктура в Калининградской области — это «кинжал в сердце Европы». По его словам, российские власти якобы превратили регион в «закрытую военную базу».

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