Джакарта, , 13:47 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто поблагодарил медицинских работников, которые борются с пандемией в разгар празднования Ид-аль-Фитр, сообщает Antara.

«Пользуясь возможностью, я хотел бы поделиться своей радостью, моим уважением с теми, кто борется на передовой с COVID-19», — написал министр обороны Индонезии в своём аккаунте в Facebook в воскресенье, 24 мая 2020 года.

Прабово Субианто также передал слова поддержки медицинскому персоналу, который продолжает работать даже во время праздника Ид-аль-Фитр.

«Мы все молимся и поддерживаем вас. Пусть Аллах благословит вашу борьбу», — заявил генеральный председатель политической партии «Движение за великую Индонезию» Прабово Субинто.

По его словам, из-за эпидемии COVID-19 атмосфера Ид-аль-Фитр или Лебарана в этом году отличается от празднований в предыдущие года.

«Пандемия, с которой мы сталкиваемся сейчас, делает нас неспособными праздновать Ид-аль Фитр так, как мы привыкли. Возможно, не будет мероприятий для соседей или друзей, потому что каждый из нас должен держаться на расстоянии друг от друга. Но, я надеюсь, что мы по-прежнему встретим праздник с радостью. Мы с большим уважением отмечаем наступление этого святого дня», — отметил Прабово Субианто.

Бывший командующий войск специального назначения Прабово Субианто также поблагодарил оставшихся дома жителей Индонезии, которые последовали рекомендациям правительства страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Сингапура в Индонезии Анил Наяр поздравил всех мусульман в стране с окончанием священного месяца Рамадан.

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