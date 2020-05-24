Кишинёв, , 13:39 — REGNUM Депутаты фракции Демократическая партия Молдавии в субботу, 23 мая, сдали тесты на коронавирус после того, как он был выявлен у депутата данной политической силы Евгения Никифорчука, сообщает 23 мая Publika.md.

Депутаты проходили тестирование в одной из частных лабораторий за своей счет и все члены фракции должны были пройти тестирование до 12:00.

«Мы договорились, что сначала проверку пройдут те, кто больше контактировал с Никифорчуком. Думаю, что все мои коллеги ответственно отнесутся к этому», — цитируют журналисты депутата фракции Ангела Агаке.

Журналисты отметили, что неизвестно, сколько депутатов Демократической партии успели в субботу пройти тестирование. Ожидается, что в ближайшие дни тестирование пройдут и депутаты других фракций молдавского парламента.

Отметим, сегодня, 24 мая, депутат Евгений Никифорчук на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал пост о том, что он сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 мая в парламенте Молдавии был объявлен карантин в связи с положительным тестом на коронавирус Евгения Никифорчука.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавский депутат заболел COVID-19, в парламенте объявили карантин