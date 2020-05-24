Берлин, , 13:19 — REGNUM Решение покинуть в ближайшие несколько недель занимаемую им должность принял посол США в Германии Ричард Гренелл. Об этом 24 мая сообщает агентство DPA.

Также сообщается, что на должность уходящего с нее Гернелла может быть назначена временно исполняющей обязанности Робин Куинвилл, с 2018 года являющаяся советником-посланником в посольстве США в Берлине.

При этом, как считают журналисты агентства, желание Гренелла покинуть свой пост не очень «удивительно», так как хотя в феврале текущего года он заявлял о намерении сохранить свой пост посла США, позднее в американских СМИ появилась информация, что нынешний американский посол в Германии сообщил в Белый дом о желании выйти в отставку.

Отметим, Ричард Гренелл является послом США в Германии с мая 2018 года.