Пекин, , 12:39 — REGNUM Власти Китая надеются, что Соединенные Штаты смогут как можно скорее победить пандемию коронавируса, заявил 24 мая министр иностранных дел КНР Ван И.

Дипломат напомнил, что США стали страной, сильнее остальных пострадавшей от эпидемии, «которая каждый день забирает жизни невинных людей».

«Я бы хотел выразить искренние соболезнования в связи с испытаниями, которые преодолевает американский народ», — сказал он на ежегодной пресс-конференции, выразив надежду, что «США как можно скорее смогут победить в борьбе с эпидемией и вернуться к нормальной жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах выявлено 1,6 млн случаев заражения коронавирусом. От болезней, вызванных инфекцией, скончались 97 тыс. пациентов, выздоровели — 361 тыс.

Всего в мире выявлено более 5,3 млн случаев заражения, скончались — 342 тыс., выздоровели — 2,1 млн.

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