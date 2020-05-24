Киев, , 12:37 — REGNUM Беглый президент Украины Виктор Янукович сдал в 2014 году власть путчистам для того, чтобы на Украине не пролилось ещё больше крови, заявила соратница бывшего президента Анна Герман 24 мая в эфире телеканала NewsOne.

«Он сделал всё, чтобы на Украине не пролилось ещё больше крови, он отошёл. Он путём позора, которым он сам покрыл себя, бросил Украину для того, чтобы не было войны в Киеве, и во Львове, и в Полтаве, и в Харькове», — считает Герман.

Она выразила сожаление, что не удалось избежать войны в Донбассе.

Напомним, по данным ООН, в результате военного конфликта в Донбассе погибли более 13 тыс. человек — защитников Донбасса, мирных жителей региона и украинских захватчиков. Пострадали до 44 тыс. человек.

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