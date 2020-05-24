Киев, 24 мая 2020, 12:37 — REGNUM Беглый президент Украины Виктор Янукович сдал в 2014 году власть путчистам для того, чтобы на Украине не пролилось ещё больше крови, заявила соратница бывшего президента Анна Герман 24 мая в эфире телеканала NewsOne.
Она выразила сожаление, что не удалось избежать войны в Донбассе.
Напомним, по данным ООН, в результате военного конфликта в Донбассе погибли более 13 тыс. человек — защитников Донбасса, мирных жителей региона и украинских захватчиков. Пострадали до 44 тыс. человек.
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