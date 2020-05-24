Токио, , 12:17 — REGNUM Решение о снятии с 25 мая режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введённого из-за пандемии коронавирусной инфекции, в пяти областях Японии, где он ещё действует, приняло правительство страны. Об этом 24 мая сообщает японское общественное телевидение.

Согласно данным источника, специальная комиссия экспертов, по рекомендациям которой ранее был снят режим ЧС в других областях Японии, собирается дать правительству страны соответствующую оценку.

При этом в настоящее время данный режим действует в Токио, в соседних с японской столицей префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, и в самой северной префектуре страны — Хоккайдо. В результате с 25 мая в Японии будет полностью отменен режим ЧС, который был введен в начале апреля из-за пандемии.

24 мая из сообщений японских СМИ стало известно, что рейтинг общественной поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ упал до 27%.