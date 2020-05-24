Пекин, , 11:47 — REGNUM После пандемии коронавируса мир не будет прежним. Об этом 24 мая заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время пресс-конференции.

Глава МИД КНР призвал США не тратить время на разногласия и начать сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

«Большое сожаление вызывает факт, что в то время, когда эпидемия все еще не закончена, политический вирус также распространяется в США», — сказал Ван И.

Он добавил, что США пользуются любым удобным случаем для нападок на Китай.

Напомним, ранее США заявили, что Китай должен нести ответственность за распространение коронавируса.

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