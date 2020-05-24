Пекин, , 11:42 — REGNUM Опыт совместной борьбы России и Китая с эпидемией коронавируса станет стимулом для ускоренного развития сотрудничества двух стран после пандемии. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе ежегодной пресс-конференции.

По его словам, китайские власти готовы объединить усилия с Россией, чтобы превратить кризис в новые возможности и стабилизировать сотрудничество в традиционных областях, в том числе энергетике.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили китайский опыт борьбы с эпидемией коронавируса, а также вопросы сотрудничества в разработке вакцины от SARS-CoV-2.

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