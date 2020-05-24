Пекин, , 11:22 — REGNUM Китай вместе с Россией намерен отстаивать итоги Второй мировой войны. Об этом 24 мая заявил министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции.

Глава МИД выступил в рамках третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (законодательный орган) тринадцатого созыва.

Ван И заявил, что Пекин продолжит придерживаться базовым нормам международных отношений и противостоять любым формам односторонности.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая главы России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин сошлись во мнении о недопустимости искажения истории Второй мировой войны.

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